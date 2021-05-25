В День славянской письменности и культуры детям дарили книги

На площади перед Театром им.Луначарского 24 мая состоялся праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

По инициативе Театра им.Луначарского, при участии Центральной детской библиотеки им.Гайдара и Севастопольского издательства «Альбатрос» для ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», маленьких севастопольцев, находящихся под опекой в семьях города, и всех юных гостей прошел праздник славянской письменности.

Для детей читали стихи, басни, рассказы дети-артисты из театральной студии «Ф’Арт».

— Сегодня у нас праздник славянской письменности и культуры. Севастополь традиционно отмечает этот праздник, и Севастопольский театр имени Луначарского тоже принимает в нем активное участие. Мы просили театральную студию, которой руководят наши артисты Нателла Абелева и Владимир Крючков, чтобы их воспитанники почитали произведения русских и советских классиков для своих сверстников. Дети выступали для детей. Вначале было слово. И важно, что мы смогли донести детям великие слова русских поэтов и писателей, — рассказала директор Театра им.Луначарского Ирина Константинова.

Центральная детская библиотека им.Гайдара подготовила к мероприятию выставку «От слов книжных обретаем мудрость». Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о первых учителях славянство народа — Кирилле и Мефодии, показали книги.

Для детей были организованы занимательные игры, конкурсы и викторины. Все пришедшие на праздник получили в подарок книги.

Уникальные детские издания и книжные экземпляры о Крыме, истории и географии для детей подготовило севастопольское издание «Альбатрос».