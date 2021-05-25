Центр трансплантологии заработает в течение года

Соглашение подписали директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова», академик РАН, заслуженный врач РФ Сергей Готье и директор департамента здравоохранения города.

Как рассказал С.Готье, работа в этом направлении велась и раньше, но из-за пандемии была прервана примерно на год. Теперь она возобновлена.

— Мы надеемся, что примерно в течение года в Севастополе начнут выполнять трансплантацию органов. Для этого нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий, часть их уже проведена, — пояснил С.Готье.

По его информации, специалисты из Первой горбольницы уже прошли стажировку в московском центре, постигнув там основные понятия о принципах работы по трансплантации. Так, обучение уже прошли хирурги, анестезиологи, нефрологи, реаниматологи.

Он также отметил имеющиеся пока проблемы с лицензированием, не вполне пока готовые помещения в Первой горбольнице. Но все эти вопросы С.Готье назвал решаемыми.

Пока речь идет только о трансплантации почки, поскольку этот вид лечения наиболее востребован — в Севастополе 194 пациента состоят на диализном учете, примерно половина из них являются прямыми кандидатами на пересадку.

— Открытие Центра трансплантологии во многом облегчит их существование и создаст предпосылки для развития местной медицины, так как это новое направление требует определенных знаний, умений и некоторой трансформации профессионального сознания и развития органного донорства, без которого трансплантация невозможна, — уточнил академик.

С.Готье пообещал, что сотрудники руководимого им центра обязательно окажут помощь новому отделению по проведению первых операций.

Заместитель губернатора Александр Кулагин уточнил, что развивать базу трансплантологии будут в Региональном сосудистом центре. Там есть и оборудование, и подготовленные специалисты. Но для развития этой базы ее необходимо оснастить соответствующим современным медицинским оборудованием.

— Возможности у нас есть, мы оснащаем сосудистый центр ангиографами, там установлен магниторезонансный томограф, в этом году меняем компьютерный томограф. Есть ряд требований к лаборатории и к другому оснащению. Количество необходимых средств сейчас очень трудно оценить. однако поскольку большая часть техники закуплена, много средств для оснащения не потребуется, — предположил А.Кулагин.

По его словам, в настоящее время часть пациентов вынуждена решать этот вопрос самостоятельно, большинство отправляется на операцию в Москву или в другие субъекты. Но многие из тех, кто сейчас находится на диализе, даже не думают о возможности сделать пересадку.

— Если у нас будет развиваться эта система, то многие пациенты почувствуют, что это хорошая альтернатива диализу. Трансплатация позволит раз и навсегда забыть о диализе, — заключил замгубернатора.