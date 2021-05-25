Территорию Херсонеса спланируют по-новому

На дополнительную территорию Херсонеса, переданную археологическому заповеднику Министерством обороны, разработают проект планировки и проект межевания.

Работы будет проводить ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ, а их результат обещают обсудить на публичных слушаниях.

Департамент архитектуры и градостроительства 11 мая выдал техническое задание на разработку документации проектов планировки и межевания территории части кадастровых кварталов в районе Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический». В нем указывается, что территория Херсонеса увеличивается на 24,4 га за счет земель, прежде относящихся к ведению Министерства обороны РФ.

Напомним, что на прирезаемой территории — бывшей школе водолазов — силами военных строителей собираются строить археологический парк, артековский филиал и общеобразовательную школу с историческим уклоном. Данная информация, озвученная губернатором города, вызвала разноречивые отклики среди севастопольцев.