Севастопольские школьники участвовали в олимпиаде Центробанка

Лучше всего ребята справились с заданиями по кибербезопасности, но это было самое легкое задание.

Пробный и основной туры онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» проходили по всей стране с 13 апреля по 17 мая. В них участвовали более 800 тысяч учеников 1–9-х классов из всех регионов России.

Учащиеся большинства школ Севастополя прошли оба тура проекта. 3,5 тысячи учеников виртуально сравнивали и выбирали финансовые продукты, защищались от мошенников и получали доход. Самыми легкими стали темы кибермошенничества и формирования семейного бюджета. Сложнее были задачи по монетизации личных блогов в интернет-пространстве.

Участие в олимпиаде бесплатное. В итоге — все получат сертификаты, а победители и призеры — грамоты.

Севастопольское отделение Центрального банка РФ реализует совместный с региональным правительством «План мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Севастополя на 2020-2023 годы». В десяти опорных школах города финансовая грамотность включена в учебную программу. 12 тысяч учеников из 58 школ и восьми колледжей дважды в год участвуют в весенней и осенней онлайн-сессиях по финграмотности.

В Севастополе также реализуются проекты «Грамотный инвестор» и «Финансовая грамотность для старшего возраста».