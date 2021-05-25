На выборах 2021 года Севастополь будет голосовать в интернете
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, среди них город федерального значения Севастополь.
Данное решение было принято на заседании Центризбиркома России 25 мая. Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.
«Можно было бы, конечно, разрешить всем [подавшим заявку] регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить [ее использование] где-то 1-1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций», — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Он отметил, что одним из решающих факторов в пользу заявки Мурманской области стала возможность для онлайн-голосования в труднодоступных местах. У Севастополя преимуществом посчитали возможность для голосования с помощью ДЭГ из-за притока туристов в сентябре.
Всего на рассмотрении ЦИК находились заявки на проведение ДЭГ от 10 субъектов: Республики Северная Осетия — Алания, Нижегородской, Курской, Ярославской, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Ростовской областей и города Севастополь. Также подавал заявку Санкт-Петербург, однако она была отклонена, поскольку у них на предстоящих выборах не будет работать механизм «Мобильный избиратель». При этом Москва в соответствии с законом имеет право не направлять свою заявку в ЦИК и может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Для справки: 214 тысяч жителей Севастополя имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В списке избирателей на выборах 2020 года числилось 327 884 жителя города.