На выборах 2021 года Севастополь будет голосовать в интернете

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, среди них город федерального значения Севастополь.

Данное решение было принято на заседании Центр­избиркома России 25 мая. Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.

«Можно было бы, конечно, разрешить всем [подавшим заявку] регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить [ее использование] где-то 1-1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций», — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что одним из решающих факторов в пользу заявки Мурманской области стала возможность для онлайн-голосования в труднодоступных местах. У Севастополя преимуществом посчитали возможность для голосования с помощью ДЭГ из-за притока туристов в сентябре.

Всего на рассмотрении ЦИК находились заявки на проведение ДЭГ от 10 субъектов: Республики Северная Осетия — Алания, Нижегородской, Курской, Ярославской, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Ростовской областей и города Севастополь. Также подавал заявку Санкт-Петербург, однако она была отклонена, поскольку у них на предстоящих выборах не будет работать механизм «Мобильный избиратель». При этом Москва в соответствии с законом имеет право не направлять свою заявку в ЦИК и может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Для справки: 214 тысяч жителей Севастополя имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В списке избирателей на выборах 2020 года числилось 327 884 жителя города.