До сих пор не могут определить, кому присудить звание Почетного гражданина
Депутаты заксобрания затягивают рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя», считают в общественной организации «Наш Севастополь».
Согласно положению о присвоении звания, профильная комиссия должна была рассмотреть вопрос до 30 апреля. Но информации о заседании и соответствующего протокола до сих пор нет.
«Заседала ли профильная комиссия? Какое решение было принято? Почему о нем нигде нет никакого упоминания? Или же комиссия не собиралась, тогда почему депутаты нарушают закон? — возмущена руководитель организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, дедушка которой Ашот Саркисов в числе поданных на звание кандидатов.
Общественница направила обращение в Законодательное собрание с просьбой прояснить ситуацию.