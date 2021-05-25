До сих пор не могут определить, кому присудить звание Почетного гражданина

Согласно положению о присвоении звания, профильная комиссия должна была рассмотреть вопрос до 30 апреля. Но информации о заседании и соответствующего протокола до сих пор нет.

«Заседала ли профильная комиссия? Какое решение было принято? Почему о нем нигде нет никакого упоминания? Или же комиссия не собиралась, тогда почему депутаты нарушают закон? — возмущена руководитель организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, дедушка которой Ашот Саркисов в числе поданных на звание кандидатов.

Общественница направила обращение в Законодательное собрание с просьбой прояснить ситуацию.