Археологи обнаружили предполагаемый северный форпост Херсонеса

Ученые Института археологии Российской академии наук обнаружили в районе Инкермана под Севастополем каменную стену. Почти две тысячи лет назад, как они считают, это был северный форпост древнего города Херсонес Таврический.

«Во время раскопок, предваряющих строительство трассы «Таврида», были обнаружены два кургана. Один — памятник Кеми-Обинской культуры, а значит, это одно из самых ранних курганных погребений Крыма. А второй, сейчас он назван «Дездар-Дере-1», оказался вовсе не курганом, а римской постройкой античного времени II–III веков нашей эры», — рассказал ТАСС замначальника Крымской новостроечной археологической экспедиции, доктор исторических наук Олег Шаров.

Он пояснил, что за почти две тысячи лет строение разрушилось, обвалившуюся каменную кладку занесло, образовался слой почвы и появилась растительность. Со стороны это выглядело так же, как древние курганы-могильники.

«А когда мы начали раскапывать, нашли фрагмент стен, керамику римского времени, хозяйственные ямы», — добавил О.Шаров.

В данном районе ранее не было обнаружено ни одного римского памятника, и каменное строение дает важную информацию для историков.

«Предположительно, стена является частью укреплений на границах области, которую контролировал Херсонес Таврический. Это один из форпостов на северной границе Херсонеса», — рассказал О.Шаров.

Два форпоста

Археолог уточнил, что материала на этом памятнике найдено немного. Датировать его удалось благодаря амфорам — вытянутым глиняным сосудам с ручками, которые нередко были одноразовыми и использовались повсеместно, как сейчас — пластиковые бутылки. Форма найденных здесь сосудов специфична, учитывая ее и состав глины, ученые с уверенностью говорят: именно в таких амфорах во II–III веках поставляли в Херсонес дешевое вино из соседнего Боспорского царства, занимавшего восточную часть полуострова.

Кроме того, найден клад монет II века нашей эры, отчеканенных в Херсонесе.

Гипотезу о том, что строение — именно приграничное укрепление, выдвинули благодаря найденному неподалеку форпосту этого же периода. Он обнаружен в 2018 году, так же при охранных раскопках перед строительством «Тавриды».

«Там, где сейчас построен мост около села Верхнесадового, тоже нашли роскошную каменную стену римского времени. А рядом с ней — вещи, которые были только у римских легионеров: детали кинжала pugio, топор-мотыгу dolabra. Стало ясно, что это был один из постов охраны пограничной территории Херсонеса. Здесь, так же как на «Дездар-Дере-1» и около села Фронтовое, такая же большая каменная стена с той же датировкой и керамика римского времени», — пояснил О.Шаров.

Археология на «Тавриде»

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя.

В мае 2021 года археологи заявили, что раскопки на территории «Тавриды» полностью завершены. За годы строительства трассы обнаружены сотни объектов, изъяты десятки тысяч предметов.