В Крыму построят два СИЗО

Строительство следственного изолятора на 366 мест завершается в Крыму, в будущем планируется еще одно учреждение — на полторы тысячи человек. Об этом сообщил директор ФСИН РФ Александр Калашников в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

«Сейчас будет сдача изолятора на 366 мест, а в перспективе мы планируем на 1,5 тысячи», — цитирует ТАСС А.Калашникова.

Помощник уполномоченного по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в свою очередь уточнил, что строительство нового изолятора в завершающей стадии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в Крыму и Севастополе пенитенциарные учреждения не построены в том объеме, в котором это требуется, и не соответствуют российским стандартам.