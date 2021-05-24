В краю магнолий

Цветущие деревья магнолий влюбляют в себя с первого взгляда: гармония и тонкий экзотический аромат.

Некоторое время назад, а именно с 1703 года, название этих цветковых растений звучало, как маньолия и происходило от фамилии французского ботаника Пьера Маньоля. Со временем маньолия в русском варианте зазвучала, как магнолия, и для многих наших соотечественников стала ассоциироваться с красотами Южного берега Крыма, летним отдыхом и мягким шелестом теплого морского прибоя.

До некоторого времени в Севастополе магнолия не была столь распространена, что определялось особенностями произрастания этих растений. Магнолии были высажены только в Херсонесе, на Историческом бульваре, недалеко от военного госпиталя в Омеге — в районе бывшего профилактория и детского лагеря, и у дома отдыха строителей.

«В 1966-1970 годы в город были привезены саженцы из Никитского ботанического сада, которые высадили, в том числе на площади у железнодорожного вокзала, в окрестностях Херсонесского музея, на улице Древней, в парке Черноморского высшего военно-морского училища, в совхозе Софьи Перовской», — писала севастопольский биолог Людмила Слизик-Маслова. Однако не всем им довелось дожить до наших дней.

Родом из субтропиков

Как рассказал «Севастопольской газете» практикующий дендролог Игорь Гаевский, по своей биологии магнолии в целом подходят к нашему температурному режиму, но проблемой является их выраженная влаголюбивость.

Как раз кожистые листья являются признаком того, что у себя на родине, в Северной Америке, магнолии растут во влажных лесах.

Кроме того, там они растут не на скалах, а на довольно мягких, глубоких и плодородных почвах, за счет чего вырастают высотой до 30 метров!

На Южном берегу Крыма влажность в два раза выше, чем в Севастополе, и не столь заизвесткованные почвы. Поэтому в парках Южнобережья для магнолий созданы условия, которые позволяют вырастать до 15-18 метров. Такие экземпляры есть в Никитском ботаническом саду, в старых пансионатах Ялты, в Воронцовском дворце.

Вот и получается, что для приживаемости растений в иных климатических зонах необходимо создавать соответствующие условия и обеспечивать достаточную влажность. Севастополь — не самое удобное для этого место, однако в 2012 году И.Гаевский предложил в очередной раз высадить магнолии в Севастополе, да еще не где-нибудь, а на Приморском бульваре.

В октябре 2012 года бульвар украсили первые 10 экземпляров крупноцветковых магнолий, ныне ставших настоящим украшением этого места.

А то закритикуют!

По словам И.Гаевского, идея посадить на Приморском магнолии была настолько же красива, насколько и сложна.

Собственно, изначально речь шла о альтернативной посадке растений — вместо традиционных туй, кипарисов и можжевельников высадить нечто необычное.

— Ко мне обратился тогдашний директор КП «Приморский бульвар» Дмитрий Богданов с инициативой озеленить Приморский бульвар чем-то интересным, возможно, экзотическим. К тому времени я уже работал над озеленением площади имени 50-летия СССР. Но тут надо было придумать что-то неожиданное, — вспоминает И.Гаевский.

В разговоре он упомянул о высаженных когда-то бананах, пальмах...

— Он выслушал меня и сказал, что надо действовать наверняка — мол, если экзоты не приживутся, нас попросту закритикуют. Тогда я предложил магнолии, учитывая, что нам хорошо известны нюансы их высадки, — продолжил дендролог.

Его предложение было одобрено. После он сам заказал 10 деревьев в Северной Италии, откуда деревья и привезли.

Для посадки магнолий вырыли десять ям два метра в ширину и полтора — в глубину. Под каждое дерево заложили емкости для полива и синхронизировали их наполняемость с поливом газонов, из расчета 40 литров в сутки: по 20 утром и столько же вечером.

— Емкости для полива наполнялись после включения полива газона. Благодаря этой системе магнолии прижились и отлично себя чувствуют. Надеюсь, что эта система действует и по сей день, — добавил И.Гаевский.

В 2015 году к первым 10 магнолиям добавилась аллейная посадка из еще 12. Без критики не обошлось и в этом случае. По словам дендролога, его участие в этой посадке выразилось в консультации, которую он дал новым, теперь уже российским озеленителям.

Больше магнолий — хороших и разных

Так считает и старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Лилия Бондарева.

Высаженная в 2020 году на площади Ушакова магнолия Суланжа входит в список рекомендованных для посадки в нашем регионе, этот вид хорош своими нежно-розовыми цветами, но является листопадным и потому зимой не имеет презентабельного вида.

Правда, магнолию Суланжа неприхотливой уж точно не назовешь: зимостойка, светолюбива, но требовательна к легким, богатым, влажным и кислотным почвам.

Еще в 80-х годах этот вид цветковых растений высадили в сквере у Гагаринской администрации, но из-за отсутствия должного ухода долго эти растения не прожили. Да и прошлой весной так называемые возвратные апрельские заморозки привели к тому, что только-только расцветшие нежные цветы попросту замерзли.

Помимо этого вида, существуют еще магнолия Кобус, звездчатая, Лебнера, трехлепестная, лилиецветная, Эша, виргинская, — в общей сложности, 120 сортов. Но...

— В любом случае, даже при обеспечении полноценного ухода высаживать магнолии «рядами», как это делают в Ялте, все равно не получится, для нас эти деревья всегда будут редкими. Мы можем использовать их в качестве эксклюзивного ассортимента, в добавление к основному, — подытожила Л.Бондарева.