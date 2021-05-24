В Академии хореографии отчитались за первый год обучения

В севастопольской Академии хореографии устроили открытый урок, где показали, чему научили детей за год.

В балетном классе Академии хореографии в субботний день волновались все: педагоги, родители юных танцовщиков и сами выступающие. Будущие артисты сосредоточены и внимательны — надо показать все, чему научились за первый в их балетной жизни год.

Не переживали разве что журналисты, для которых и устроили этот отчетный показательный класс-концерт. Но даже им невольно передались строгость и академизм происходящего, невольно захотелось опустить плечи, выпрямить спину и поставить стопы в третью позицию.

В программе показательного урока — гимнастика, ритмика, хореографические этюды, в числе которых те, что в отчетном году были отмечены на международных конкурсах.

По словам проректора по образовательной деятельности Елены Бельковой, пока речь идет только о предпрофессиональной подготовке, в курсе которой детям преподают гимнастику, ритмику, классику, танцевальные этюды, введение в профессию, импровизацию.

— Мы успешно окончили учебный год. Все наши 57 учеников чуть-чуть заглянули в искусство балета, сделали маленький шажок на пути к достижению большой цели, — сказала Е.Белькова.

В числе самых ярких результатов, достигнутых за год, – гран-при на международном конкурсе Zlata Praha! Krasa Praha! за исполнение танцев «Идиллия» и «Трио». Эти же два танца принесли успех севастопольским танцовщикам на фестивале-конкурсе «Аврора» в Стокгольме. Еще три танца – «Русский сувенир», «Японский журавлик» и «Бабочки» — принесли лауреатство на международном конкурсе «Дорогой жизни» в Санкт-Петербурге.

Все эти танцы ребята и продемонстрировали в ходе открытого урока, добавив к классической хореографии еще и современный танец «Дети шпионов».

— Конечно, работы очень много, и совершенству нет предела, но за это время нам удалось сделать многое, — поделилась проректор.

Е.Белькова рассказала, что первый набор на профессиональное отделение в академию пройдет только в 2022 году, после завершения строительства здания Академии хореографии и общежития. Тогда занятия в академии организуют в формате школы-интерната, а набор объявят на всю страну. Нынешним ученикам, чтобы продолжить обучение хореографии, придется пройти конкурсный отбор на общих основаниях.

Пока же объявлен очередной набор на программу предпрофессиональной подготовки, который состоится 3, 4 и 5 июня.

— Мы набираем детей, которые в этом году пойдут в первый класс общеобразовательной школы. На бюджетные места планируется набрать 20 человек, еще 10-15 мест откроют на коммерческой основе. Кроме того, есть возможность набрать детей, обучение которых готовы оплатить сами родители, — пояснила Е.Белькова.

Проректор по образовательной деятельности предупредила, что подать документы следует до 1 июня. Впрочем, она не исключает, что в случае, если незаполненные бюджетные места останутся, 23-25 августа организуют дополнительный набор.