Севастопольский туризм возглавила специалист из Хакасии

Лариса Остапенко возглавит туризм в Севастополе. Об этом 24 мая на аппаратном совещании сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Мной принято решение, назначен новый начальник управления туризма, которое мы организовали в этом году, в преддверии создания национального проекта, и понимая, что предстоит большая работа. Теперь она в нашей команде, — представил назначенца М.Развожаев.

Он призвал подчиненных всячески поддерживать и взаимодействовать с новым руководителем в работе на этом стратегическом направлении.

Новый начальник управления должна приступить к обязанностям уже на этой неделе.

Известно, что Л.Остапенко до приезда в Севастополь возглавляла ГБУ Республики Хакасия «Туристский информационный центр Хакасии».

Она племянница экс-губернатора Республики Хакасия Виктора Зимина.