Ремонт комплекса НИТКА обойдется в 500 млн рублей

Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Подписан контракт между Минобороны и одним из предприятий Объединенной судостроительной корпорации на ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Саках, его стоимость порядка 500 млн рублей», — уточнил он.

По данным другого источника, вопрос о ремонте НИТКА в Саках сдвинулся с мертвой точки после того, как в декабре 2020 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» и обеспечить использование комплекса НИТКА в Саках для подготовки летного состава.

Согласно заявлениям официальных лиц, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» должен выйти на испытания в 2022 году.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй — что его ввод в строй запланирован на 2023 год.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе «Адмирала Кузнецова».