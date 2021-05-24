Проведут три Кубка губернатора

Три спортивных первенства на Кубок губернатора проведут летом в Севастополе. Глава города поддержит соревнования по мини-футболу среди ветеранов, фестиваль по пляжному футболу и молодежный турнир по мини-футболу.

Из городского бюджета на организацию этих физкультурных мероприятий планируют направить 3,2 млн рублей. Соревнования проводит Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, который объявил тендер по выбору исполнителя для оргподдержки турниров. Заявки на участие принимают до 2 июня, в этот же день выберут победителя, сообщает RosTender.info.

Первенство города среди ветеранов по мини-футболу «На призы губернатора Севастополя» в 2020 году прошло на стадионе «Севастополь». В рамках первенства было сыграно более 40 матчей. Победителем в категории «Мужчины 35-45 лет» стала команда «Спартак» (тренер Владимир Казанцев), в категории «Мужчины 46 лет и старше» — также «Спартак» (тренер Геннадий Дзюбенко).