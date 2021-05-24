Проведут очередную «Велопобеду»

Севастопольская общественная организация «ВелоПобеда» 30 мая года проведет очередной — уже шестой велофестиваль.

Регистрация участников объявлена с 9.00 на пл.Нахимова. После этого велосипедисты большой колонной проследуют 10 километров по центральным улицам города, в сопровождении экипажнй ГИБДД.

Праздник велоспорта в очередной раз будет наполнен многими мероприятиями, в том числе и творческими выступлениями. Так, на сцене на пл.Нахимова в этом году выступит музыкальный экипаж «Приморский Парк».