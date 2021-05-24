Первый поезд «Таврия» отправился из Симферополя в Мурманск

Первый после семилетнего перерыва поезд отправился 24 мая из Симферополя в Мурманск, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд 551/552 Мурманск – Симферополь прибудет в пункт назначения 27 мая. В обратный путь поезд отправится из Мурманска 28 мая, говорится в сообщении.

Периодичность курсирования поезда 551/552 по маршруту — раз в девять дней. Протяженность маршрута — 4,54 тысяч км. В составе «Таврии» девять плацкартных и четыре купейных вагона.

Маршрут поезда проходит через города Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино и Ростов-на-Дону. Крымский мост он проезжает в светлое время суток.