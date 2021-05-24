На пляже «Баунти» нашли шалаши, диваны и баню

Сотрудники МЧС и полиции проверили, как на Фиоленте в районе остановки «Маяк» соблюдают правила пожарной безопасности стоящие там лагерем туристы.

«Неосторожное обращение с огнем, захламление зеленых территорий и даже самовольно возведенные строения — вот неполный перечень нарушений, обнаруженных севастопольскими сотрудниками МЧС и полиции в местах стоянок отдыхающих на мысе Фиолент. Совместный рейд представители надзорного органа чрезвычайного ведомства и правоохранители провели в районе пляжа «Баунти», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.

На склонах у пляжа 2 мая произошел пожар, площадь которого составила 600 квадратных метров. Распространения пламени и жертв удалось избежать, но было установлено, что причина возгорания — человеческий фактор. Поэтому сотрудники МЧС решили приложить максимум усилий, чтобы таких происшествий не случалось впредь. Вместе с сотрудниками полиции они провели рейд на Фиоленте.

В ходе осмотра прибрежной территории было выявлено множество нарушений правил пожарной безопасности: среди деревьев установлены не только палатки, но и самовольные строения. «Хижины», собранные из реек, досок и других легковоспламеняющихся подручных средств, оборудованы электропроводкой и печным отоплением. В шалаше, покрытом клеенкой поверх деревянного каркаса, обнаружилась настоящая баня. Были найдены бензиновый электрогенератор и многочисленные кострища.

Отельные территории зеленой зоны оборудованы «элементами уюта» — старой мебелью, мягкими игрушками. Ветки деревьев увешаны платками, простынями и декоративными предметами.

В отношении граждан, нарушивших противопожарные требования, составлены соответствующие административные материалы. Их ждет привлечение к ответственности в виде штрафов.

Осмотренные туристические лагеря являются стихийными, отдых производится с нарушениями требований пожарной безопасности. Дальнейшая эксплуатация стоянок может привести к угрозе жизни и здоровью людей, а также — в случае пожара — к переходу огня на охраняемую законом экосистему.

Руководство ГУ МЧС России планирует обратиться к городским властям с просьбой инициировать снос и утилизацию незаконных сооружений.