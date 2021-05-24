Легализовали иностранцев при помощи фиктивных приглашений на лечение

В крымских санаториях придумали схему, как обойти ограничения на въезд в РФ иностранцев, введенные из-за коронавирусной инфекции.

Следственным отделом УФСБ в отношении должностных лиц объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым возбуждено пять уголовных дел за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения.

«Установлено, что сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Наказание за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения сможет составить до семи лет лишения свободы.

Пять уголовных дел возбуждено и в отношении посредников, которыми эти иностранные граждане и направлялись на территорию полуострова. Именно они предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев.

В сообщении не говорится, зачем санатории завозили иностранных граждан. Можно сделать предположение, что это персонал или строительные рабочие.