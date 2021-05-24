Глава избиркома Севастополя уволился по собственному желанию

Севастопольская городская избирательная комиссия освободила от должности председателя Сергея Даниленко и его заместителя Лилию Басову на основании их заявлений по собственному желанию.

«24 мая 2021 года состоялось 91-е заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, на котором приняты решения на основании личных заявлений освободить от должности председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Даниленко С.А. и заместителя председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Басову Л.А.», — говорится в сообщении пресс-службы горизбиркома.

Председателем городской избирательной комиссии Севастополя С.Даниленко был избран в мае 2018 года. До этого он руководил аппаратом Центризбиркома.