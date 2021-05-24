Депутаты заксобрания представили декларации о доходах

Опубликованы доходы депутатов Законодательного собрания за 2020 год. Из 23 народных избранников — 17 миллионеры. Несмотря на то, что доходы восьми депутатов уменьшились, в совокупности их семейный бюджет фактически не пострадал.

Первые три места

Лучше всех в прошлом году шли дела у депутата и бизнесмена Сергея Лисейцева — он задекларировал порядка 65,93 млн рублей. Напомним, что в 2019-м его доход был 10,15 млн рублей. С.Лисейцев владеет тремя земельными участками, квартирой 76 кв.м и жилым домом в 34 кв.м. Многодетная семья (восемь несовершеннолетних детей) проживает в доме в 730 кв.м, который находится в пользовании. Автомобилей у Лисейцевых нет.

На втором месте по прошлогодним доходам — спикер заксобрания Владимир Немцев — 12,68 млн рублей. Это на 10,75 млн больше, чем годом раньше. За 2020 год В.Немцев продал два жилых дома (130 и 140 кв.м), один из трех земельных участков и автомобиль Mazda СХ5. На вырученное — приобрел дом побольше — 298,5 кв.м. Еще у В.Немцева есть три квартиры, половина нежилого помещения и нежилое здание, а у жены — автомобиль Toyota RAV4.

На третьем месте — бывший сенатор Совета Федерации, а ныне депутат зак­собрания Валерий Куликов. В 2020 году он задекларировал 4,82 млн рублей дохода, а по итогам 2019 года он отчитывался о доходе в 10,12 млн рублей.

Успешный год

Вице-спикер парламента Татьяна Лобач увеличила свой доход с 572 тысяч рублей в 2019 году до 2,61 млн в 2020-м. У нее по-прежнему в собственности маломерное судно Conrad 900, автомобиль Toyota RAV4, четвертая часть квартиры в 119 кв.м. Муж депутата заработал за год почти два миллиона рублей.

Доход главы городского отделения партии «Справедливая Россия», депутата Евгения Дубовика по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,8 млн рублей и составил 2,57 млн.

Руководитель центра адаптивного спорта «Инваспорт» депутат Евгений Мащенко задекларировал доход в 2,37 млн рублей, что на 1,15 млн рублей больше, чем в 2019 году. Он поменял Toyota RAV4 на Toyota Land Cruiser Prado 150. Е.Мащенко имеет гараж с подвалом и 1,3 квартиры. У его жены доход в 2,5 млн рублей.

Депутат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Елена Глотова отчиталась за 2,18 млн рублей дохода, что на 1,88 млн рублей больше, чем в 2019 году. Она приобрела автомобиль Volkswagen Passat.

Успешный год был для депутата Инги Матяж: доход 3,46 млн рублей на 1,33 млн больше, чем 2019 году. Объяснение простое — медики, работающие в красной зоне, в 2020-м получили дополнительные выплаты. У главврача инфекционной больницы И.Матяж в собственности квартира в 61,0 кв.м и автомобиль KIA Soul.

Не заработали

Доходы самого богатого парламентария прошлого года Алексея Климова упали. Он заработал 2,62 млн рублей, что на 15,68 млн меньше, чем в 2019 году. В собственности у депутата-латифундиста в 2019 году было 34 земельных участка (почти 9 га земли), в 2020-м — осталось только восемь (5,3 га). Он продал автомобиль SsangYong Kyron и приобрел моторное судно «Ореон Аква». В декларации, как и в прошлом году, указаны нежилое здание 109 кв.м и две машины SsangYong Actyon и Chevrolet Tahoe. А.Климов не женат и детей не имеет.

Депутат от «Единой России» Вячеслав Камзолов отчитался за доход в 2,20 млн рублей. В 2019 году было 15,31 млн. Супруга депутата показала доход в 12,65 млн рублей.

Депутат Андрей Куринов показал доход в 4,40 млн рублей, что на четверть меньше, чем в 2019 году.

Василий Зубенко заработал 263 тысячи рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году.

Стабильная группа

Доход депутата Михаила Чалого почти не изменился (3,30 млн рублей против 3,36 млн годом ранее). Он обзавелся земельным участком в 610 кв.м и садовым домом 253,3 кв.м, ездит на Toyota Land Cruiser Prado и владеет двумя квартирами 78,4 и 52,6 кв.м.

Доход парламентария Антона Пархоменко — 1,01 млн рублей. Это на 87 тысяч меньше, чем в 2019 году. У него так и осталась треть доли в квартире на Украине. Доход жены составил 0,4 млн.

Глава фракции ЛДПР Илья Журавлев владеет пятью земельными участками (0,33 га), квартирой и домом. Он продал все пять своих грузовиков, оставив себе только автомобиль Mercedes-Benz и мотоцикл Honda. Его доход составил 1,69 млн рублей, что соизмеримо с прошлым годом. Бизнес жены принес ей в 2020 году только 17,71 млн рублей (в 2019 году — 61,89 млн). Супруга солидарна с мужем в автомобильных пристрастиях — владеет автомобилем Mercedes-Benz.

Депутат Михаил Брицын указал доход в 632 тысячи рублей. Ровно столько же он декларировал и в 2019 году. У него в собственности квартира 94,5 кв.м и появились земельный участок в 0,1 га и жилой дом 78 кв.м, зато из декларации исчезла жена.

Доход Артема Гордиенко составил 513 тысяч рублей, что незначительно больше, чем в 2019 году. Согласно декларации, он живет в квартире жены, с двумя несовершеннолетними детьми.

Глава коммунистов, один из вице-спикеров заксобрания пенсионер Василий Пархоменко задекларировал доход в 584 тысячи рублей, фактически столько же, как и в 2019 году. Он имеет квартиру 67 кв.м, гараж и бокс. У супруги — квартира площадью 92,7 кв.м.

Опять без доходов

Третий коммунист в заксобрании — Сергей Борисов второй год подряд живет без доходов. До того, как избраться депутатом, он служил в налоговой инспекции. Устроиться на работу в бизнес-структуры С.Борисов сможет только через три года после увольнения. Пока же депутату приходится жить за накопления прошлых лет и на доходы жены. Она в 2020 году имела доход порядка 0,4 млн рублей, машину Toyota Corolla, а также треть и половину долей в двух квартирах.

Справка

Сведения о доходах депутатов и гос­служащих публикуются каждый год в целях борьбы с коррупцией. В декларациях указываются все виды доходов за отчетный период — год: зарплата, дивиденды, прибыль от продажи движимого и недвижимого имущества, бизнеса, наследства.