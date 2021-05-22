В Балаклавском районе ребенка укусила бешеная лиса

Карантин по бешенству введен в Балаклавском муниципальном округе до 20 июля.

В государственную ветеринарную службу 18 мая обратилась жительница села Флотское: ее сына укусила дикая лиса и сдохла. Пострадавший ребенок был доставлен в травмпункт пятой городской больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь: врачи осмотрели мальчика и обработали рану, проведена консультация главного внештатного инфекциониста ЮФО.

В настоящее время мальчик находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Труп лисы был направлен на лабораторные исследования в ветеринарную лабораторию, где диагноз «бешенство» подтвердился.

В соответствии с действующим ветеринарным законодательством на территории Балаклавского муниципального округа Севастополя, в котором расположено село Флотское, распоряжением губернатора 21 мая введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству. В настоящее время проводятся мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с бешенством животных.

На период карантина в Балаклавском округе запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещен их вывоз с территории МО, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Жителям Севастополя напоминают, что лисы, волки являются природным резервуаром вируса бешенства. В случае встречи с ними следует соблюдать меры предосторожности: ни в коем случае не приближаться к диким животным и всячески избегать излишних контактов с ними, особенно если дикое животное само нарочито стремится подойти к человеку. Такое поведение не свойственно для диких животных и является одним из признаков бешенства.

По вопросам регулирования численности диких лис необходимо обращаться в Севприроднадзор, а в случае нанесения покусов дикими животными пострадавшим необходимо незамедлительно (в течение суток) обратиться в медицинское учреждение.