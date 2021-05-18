Улицу Новая наконец-то осветили

После неоднократных просьб и обращений граждан, проживающих на улице Новая в поселке Любимовка на Северной сторонне Севастополя, там выполнены работы по ремонту наружного освещения.

Об этом 17 мая на аппаратном совещании сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Сергей Журавлев. По его словам, ремонтные работы выполнены в 1 квартале 2021 года.

— Работы выполнены в полном объеме. Установлены 30 новых светодиодных светильников, смонтирована километровая линия самонесущего провода, установлено шесть новых железобетонных опор, — отчитался С.Журавлев.

Он также сообщил, что жители улицы довольны проведенным ремонтом. Тем более, что улица Новая не была освещена 20 лет.