Севморзавод готовит подлодку для музея в Балаклаве

«Сейчас окончен первый [этап] ремонта, осенью запланирован второй этап. Будет отбуксирована подводная лодка, которая станет макетом, которую можно будет посещать — полная музеефикация. Сейчас приступает к работе Севастопольский морской завод, который является держателем всей документации», — сказал Т.Иванов. Он уточнил, что сейчас подлодка полностью законсервирована.

Субмарина, как ожидается, будет экспонирована в Музее фортификационных сооружений на площадке в Балаклаве, где в советское время действовала секретная база подводных лодок. Замминистра добавил, что в ближайшее время музею планируется передать тысячи новых предметов в качестве экспонатов.

Ранее директор музея Юрий Тарариев пояснял, что учреждению передана субмарина ПЗС-50 (до 1995 года — С-49). Дизельная средняя подводная лодка построена по проекту 633, в 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году субмарина вновь включена в состав ЧФ, к этому моменту уже велась разработка противолодочных комплексов «Водопад» и «Ветер» для ВМФ РФ, и подлодки С-49 и С-11 в разное время были переоборудованы для испытания этих новых твердотопливных ракет. В дальнейшем на С-49 проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов, а также серийных ракет после приемки их на вооружение. В 1995 году подлодка списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция, в 2019 году ПЗС-50 исключена из состава флота.

Музей находится в ранее засекреченном противоатомном подземном комплексе, оборудованном в толще скалы в Балаклавской бухте и включающем, в частности, укрытие для подводных лодок и экипажей. До 1992 года здесь проводился ремонт подлодок, а несколько лет назад был организован музей.