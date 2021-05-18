Работы по террасированию берега в Языковой балке были прикрытием

Ранее Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка экологического законодательства при проведении земляных работ ООО «Листригоны» на участке в границах водоохранной зоны Черного моря в Нахимовском районе в районе Качинского шоссе — Языковая балка.

Было установлено, что предприятие, не имеющее лицензии на пользование недрами, под видом земляных работ, террасирования и противоаварийных мероприятий добывало полезные ископаемые (грунт, гальку и песок) и сбывало их. Кроме того, проект производства земляных работ не отвечает требованиям градостроительного законодательства.

С целью устранения указанных нарушений Севастопольским межрайонным природоохранным прокурором предъявлено исковое заявление к юридическому лицу и собственнику земельного участка о возложении обязанностей прекратить проведение работ по добыче полезных ископаемых на земельном участке в границах водоохранной зоны Черного моря и прекратить проведение работ до приведения проекта земляных работ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства.

Апелляционным определением Севастопольского городского суда по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора исковые требования удовлетворены. Постановление суда вступило в законную силу.