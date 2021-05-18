Музей подводных лодок в Балаклаве возобновил работу

Площадка Музея фортификационных сооружений, расположенная на бывшей секретной базе подводных лодок в бухте Балаклава, начала принимать пешие экскурсии, а с июня будет возможно проплыть через нее на лодках.

Об этом сообщил ТАСС директор музея Юрий Тарариев.

Музей находится в ранее засекреченном противоатомном подземном комплексе, оборудованном в толще скалы в Балаклавской бухте и включающем, в частности, укрытие для подводных лодок и экипажей. До 1992 года здесь проводился ремонт подлодок, а с 2003 года был организован музей.

В 2014 году он стал Военно-историческим музеем фортификационных сооружений. В ноябре 2019 года стало известно, что музей в Балаклаве станет филиалом питерского Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. После этого начались работы по его реконструкции.

Ю.Тарариев рассказал, что в музее проведены масштабные реставрационные работы, внедрены современные мультимедийные инструменты, интерактивные системы для посетителей. Обновлена экспозиция — новые инсталляции позволяют лучше понять работу профильных заводов, особенности службы моряков-подводников, больше узнать об оснащенности лодок и их вооружении.

«Экскурсии мы начали принимать, возобновили работу. Пока пешие экскурсии по полтора часа. А с июня планируем возобновить экскурсии на лодках, когда туристы проплывают по каналу, в котором раньше стояли подводные лодки», — сказал директор музея.

«Это уникальный объект, построенный еще в советские годы. За два месяца музей превратили в новый, современный арт-объект, если можно так сказать», — сказал замминистра обороны Тимур Иванов на торжественном открытии комплекса после ремонта во вторник, 18 мая.

О новой экспозиции

Ранее экспозици музея состояла лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами. Военные строители воссоздали и реконструировали все основные кластеры, разработали новую концепцию функционирования фондов, создали его объемную карту.

Особенная атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища 20 века дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

В музее восстановлено множество интересных исторических деталей, в том числе карта размещения баз подводных лодок на территории СССР по состоянию на 1980-е годы, схема действия мощных защитных ворот, макет Балаклавского подземного комплекса с динамической подсветкой систем жизнеобеспечения и схемой подачи топлива.

В зоне «Системы жизнеобеспечения противоатомного убежища» установлены приборы и музейные экспонаты о системах сохранения жизни с информацией о каждой из них с чертежами. В «Зоне безопасности» — дозиметр радиации с цифровым табло, герметичная дверь с механизмом движения, транспортный узел торпедной части для вооружения подводных лодок с воссозданным поворотным кругом для транспортировки торпед, инсталляция с настоящей торпедой на рельсовой тележке.

Оборудованы витрина с моделями дизель-электрических подводных лодок, гребной винт, подвешенный на кран-балке с проекцией о работе в ремонтном цехе сухого дока, плакаты в стилистике 60-х годов о поражающих факторах ядерного взрыва, инфографика скорости распространения ударной волны и движения транспортных средств. Заново обустроены «Вход в потерну ядерного арсенала», экспозиция «Преступление перед человечеством» об атомной бомбардировке американскими летчиками японских городов Хиросима и Нагасаки.

В ближайшем будущем экспонатом музея станет настоящая дизельная подводная лодка.