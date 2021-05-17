На территории Первой горбольницы горел храм

Утром 17 мая в оперативную дежурную часть Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о пожаре в храме на территории Городской больницы №1.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России. По прибытии ими было обнаружено, что горит пристройка к храму. На месте было сформировано два газодымозащитных звена.

Для доступа к очагам внутри чердачного помещения была проведена частичная разборка кровли. Через 15 минут спасатели локализовали пожар на площади 30 кв.м.

Одновременно из соседних строений были эвакуированы священнослужители и прихожане. Всего 21 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших и пострадавших нет.

В спасательных работах по пожаротушению участвовали 30 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.