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Контролировать антитерритористическую безопасность будут советники директоров школ

Щербакова Евгения

На советников директоров общеобразовательных школ возложили контроль за обеспечением вопросов безопасности.

Об этом шла речь 17 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— С точки зрения должностных обязанностей, их полная ответственность контролировать, как выполняются все мероприятия. Они лично должны отвечать за это, — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Вопрос антитерритористической защищенности был поднят в связи с трагическим событием, произошедшим 11 мая в Казанской гимназии №175. Бывший ученик пришел в учебное заведение с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Погибли семеро ребят и двое взрослых, 21 человек получили ранения.

Как доложил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, в течение прошлой недели проверили 198 объектов образования, 86 — культуры и 56 — спорта.

По словам И.Михеева, из 198 объектоа категоризированы 195. Все объекты оборудованы тревожной кнопкой сигнализации, системой оповещения и правилами эвакуации. Физическая и видеонаблюдение охрана также есть на всех объектах.

Пока схема видеонаблюдения локальная, но ее планируют интегрировать в АПК «Безопасный город» до конца года. Тогда эти камеры видеонаблюдения станут доступны МВД.