Выигрывали меченными картами, а потом выбивали долги

Организованная группа «работала» на рынках, предлагая строительные товары ниже рыночной стоимости. Мужчин преклонного возраста просили пройти в автомобиль для уточнения наличия товара. Далее их уговаривали сыграть в карты. Сначала жертве позволяли выиграть и войти в азарт, а затем обыгрывали меченной колодой. После потерпевшим угрожали и вымогали деньги.

Суд признал участников организованной группы виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой, грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Участникам организованной группы назначено наказание в зависимости от роли. Организатор получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные — от 7 лет двух месяцев до 8 лет девяти месяцев.

Севастопольский городской суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил приговор без изменений, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.