В севастопольские лагеря путевки продавать не будут

Все путевки в детские оздоровительные лагеря Севастополя будут распределяться исключительно на основании госзадания. Такая информация прозвучала 14 мая на заседании правительства Севастополя.

Рассчитывать на получение возвратных сумм (кешбэк) можно лишь в случае приобретения родителями коммерческих путевок в других регионах.

— Если наши дети поедут в другие субъекты, тогда они попадут в программу возмещения стоимости путевки по кешбэку, — сказал заместитель губернатора Игорь Михеев.

В марте 2021 года было заявлено, что в Севастополе остались три загородных детских оздоровительных лагеря: «Ласпи», «Горный», а также частный лагерь «Алькадар». Тогда же было сообщено, что нормативная наполняемость детских оздоровительных лагерей в этом году должна составить не менее 75%, а первый заезд предположительно начнется 1 июня.