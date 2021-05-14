Хирурги учатся новым технологиям

В Первой городской больнице им.Пирогова 14-15 мая проходит 8-я школа с хирургическим мастер-классом «Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья».

В Севастополь на конференцию прибыли знаковые специалисты — врачи-урологи, гинекологи, хирурги, а также лучшие российские эксперты, члены национальных рекомендаций по бесплодию мужчин и женщин. Они подготовили доклады и секции, которые в течение нескольких дней будут транслироваться по регионам и округам страны.

— Это очень актуальное направление сегодняшнего здравоохранения. Основная программа, которую мы будем представлять, кроме устных докладов, — это мастер-классы по оперативному лечению пациентов, — рассказал президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, к.м.н. Олег Жуков.

В основном используются рентген-хирургические методы лечения, мини-инвазивные, органосохраняющие технологии, которые улучшают качество жизни больных. Они связаны с оперативным вмешательством с мини-доступом и подведением лекарственных препаратов и стентов к проблемным местам. Все эти методы позволяют не вводить пациента в глубокий наркоз, активизировать его буквально через два-три часа после оперативного вмешательства и на следующие сутки отпускать домой.

В течение двух дней на научной конференции прооперировали четырех пациентов репродуктивного возраста.

— Думаю, что коллектив Первой городской больницы, а уровень хирургов здесь достаточно высокий, освоит эти методики и будет использовать в практической работе, — подчеркнул О.Жуков. Также он отметил высокий профессионализм севастопольского хирурга Олега Токарева, который также проводил мастер-класс.

«Токарев — человек, владеющий методикой, понимающий и оперирующий без осложнений», — сказал О.Жуков.

«Для наших специалистов — это освоение новых технологий и движение вперед. На нашей площадке ведущие специалисты отработают, оценят возможности и подскажут, как эффективно использовать имеющееся медицинское оборудование, а какое необходимо приобрести дополнительно», — подчеркнул заместитель главного врача по хирургии Первой горбольницы, к.м.н. Владимир Кузнецов.