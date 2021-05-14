В интернете продают капканы и предлагают прокатиться по заказнику на внедорожнике

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга выявила пять сайтов о продаже капканов для отлова животных, применение которых запрещено Правилами охоты, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, выявлен сайт, где предлагается организация поездок по территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя» на автомобилях «Соболь». При этом положением о заказнике запрещен въезд всех видов транспорта для целей, не связанных с его деятельностью.

По результатам проверки в Ленинский районный суд Севастополя природоохранной прокуратурой предъявлено исковое заявление о признании информации о незаконной организации поездок по заказнику «Мыс Айя» запрещенной и ограничении доступа к ней. Иск удовлетворен. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Аналогичный иск об ограничении доступа к сведениям о продаже капканов находится в настоящее время на рассмотрении Балаклавского районного суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.