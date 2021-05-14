Спасли черепаху из огня
Сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю ликвидировали пожар в квартире по проспекту Октябрьской Революции.
Звонок с сообщением, что из окна многоквартирного дома по пр.Октябрьской Революции идёт дым, поступил оперативному дежурному в 10.34.
По указанному адресу выдвинулись два отделения 6-й пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница 1-й части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
На месте выяснилось, что горит квартира на четвертом этаже. Людей внутри нет, но была обнаружена домашняя черепаха. Ее вынесли на свежий воздух.
На тушение подали ствол «Б», в кратчайший срок локализовали пламя, после чего было устранено открытое горение. Полная ликвидация пожара выполнена в 11.16.
Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю. В работах участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники.
Всемирный день черепахи (World Turtle Day) отмечают 23 мая. Это животное символизирует мудрость, богатство и долголетие.