Спасли черепаху из огня

Сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю ликвидировали пожар в квартире по проспекту Октябрьской Революции.

Звонок с сообщением, что из окна многоквартирного дома по пр.Октябрьской Революции идёт дым, поступил оперативному дежурному в 10.34.

По указанному адресу выдвинулись два отделения 6-й пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница 1-й части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

На месте выяснилось, что горит квартира на четвертом этаже. Людей внутри нет, но была обнаружена домашняя черепаха. Ее вынесли на свежий воздух.

На тушение подали ствол «Б», в кратчайший срок локализовали пламя, после чего было устранено открытое горение. Полная ликвидация пожара выполнена в 11.16.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю. В работах участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники.

Всемирный день черепахи (World Turtle Day) отмечают 23 мая. Это животное символизирует мудрость, богатство и долголетие.