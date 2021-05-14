Пострадавшую на пожаре девочку отправили вертолетом в Краснодар

Пожар в частном доме на территории садоводческого товарищества «Черноморец» в Молочной балке произошел в ночь на 12 мая. Младший ребенок семьи погиб под завалом второго этажа, а мать и 10-летняя дочь спаслись, но получили ожоги.

Девочку доставили в больницу с ожогами 85% поверхности тела. Севастопольские медики провели телемедицинские консультации с краснодарским ожоговым центром и с главным внештатным детским комбустиологом Крыма. Медицинскую помощь помогал оказывать и приглашенный специалист-комбустиолог симферопольской больницы скорой помощи.

Пострадавшей семье будет оказана материальная помощь. Органы социальной защиты в настоящее время оформляют необходимые документы, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Возможность экстренно транспортировать пациентов в близлежащие федеральные центры бортами санитарной авиации появилась у севастопольских медиков в апреле этого года. До этого пациентов отправляли на лечение в другие регионы страны автотранспортом или самолетами через Симферополь.

Санавиация в Севастополе появилась в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Ее базовый аэродром находится в Юхариной балке.