Погорельцам выплатят 1,4 млн рублей

Семье, пострадавшей на пожаре в ночь на 12 мая в ТСН «Черноморец», помогут материально из резервного фонда города. Постановление об этом принято 14 мая на заседании правительства Севастополя.

Как доложил директор департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко, дом сгорел дотла, младший ребенок погиб, старшая девочка с тяжелыми ожогами эвакуирована в Краснодар. Мать с ожогами лежит в больнице. Отец и старший сын не пострадали.

Он также внес предложение выплатить выжившим членам семьи по 100 тысяч рублей и миллион рублей — на погибшую девочку.

— За это время мы оказали помощь этой семье через комплексный центр социального обслуживания, выплатили 56 тысяч рублей — по 14 тысяч на человека, оказали помощь на погребение, — доложил С.Борисенко.

Он также пояснил, что сгоревшее жилье — не единственное, которым владеет семья. Статус сгоревшего жилья сейчас выясняют, но это не повлияет на оказание материальной помощи.