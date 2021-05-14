Памятник одному летчику открыли, а второму — не успели

В Каче открыли памятник Степану Микояну. А установку бюста Нельсону Степаняну на улице его имени согласовать не успели.

В дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в поселке Кача в торжественной обстановке был открыт бюст выдающегося летчика-испытателя Степана Микояна. А Герою Советского Союза Нельсону Степаняну, чей бюст при содействии администрации Гагаринского муниципального округа планировали установить на улице, названной в его честь, повезло меньше.

Накануне Дня Победы сообщалось, что памятник почему-то будут открывать в Казачьей бухте. Но и этого не случилось.

Как выяснила «Севастопольская газета», бюст Н.Степаняна все же установят на ул.Степаняна.

— Возникли задержки в вопросе согласования всей необходимой документации для установки бюста. Планируем открытие на 22 июня, — сообщил газете председатель общественной организации «Региональная Армянская Национально-Культурная Автономия Севастополя» Айказ Хачатрян.

Справка

Нельсон Степанян — дважды Герой Советского Союза, гвардии подполковник, участник боев за Ленинград и освобождение Севастополя в мае 1944 года.

Степан Микоян — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР. Проходил боевую подготовку и встретил войну в поселке Кача.