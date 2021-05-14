На перегоне в Инкермане переложат рельсы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на смету капремонта железнодорожных путей в Балаклавском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя.

На однопутном участке протяженностью 4,4 км в границах перегона Инкерман-I – Севастополь уложат бесстыковые рельсы, выполнят вырезку и досыпку нового щебеночного балласта, отрегулируют контактную сеть, выправят путь в плане и профиле, вынесут и защитят кабель в зоне работ.

Генеральный проектировщик — ООО «ТрансПроект», застройщик — ФГУП «Крымская железная дорога».

После проведения капитального ремонта значительно повысится надежность и прочность железнодорожного пути, что позволит продлить срок службы его верхнего строения и сохранить подвижной состав, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.