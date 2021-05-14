На МКС будут снимать кино

Вместе с космонавтами на Международную космическую станцию в октябре 2021 года отправится актриса Юлия Пересильд. На станции 12 дней будут снимать художественный фильм.

Руководить октябрьской экспедицией на МКС будет летчик-космонавт Антон Шкаплеров, Герой России и Почетный житель Севастополя.

Как сообщили в Роскосмосе, 13 мая Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок в драме «Вызов». По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

«Вызов» — совместный проект Роскосмоса и Первого канала. Художественный фильм — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях и специалистах ракетно-космической отрасли.

В рамках проекта «Вызов» в конце 2020 года был объявлен открытый конкурс на главную роль в первом художественном фильме, съемки которого пройдут в космосе. Предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток.

Одна из главных ролей Ю.Пересильд — снайпер Людмила Павличенко в фильме «Битва за Севастополь». Актрисе 36 лет.