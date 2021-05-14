Мошенники обещают перевести августовские 10 тысяч уже в мае

Деньги, которые Президент России пообещал выплатить на школьников в августе, фейковые сайты предлагают получить уже в мае!

Вся официальная информация о начале августовских выплат будет размещена позднее и только на официальных сайтах Пенсионного фонда pfr.gov.ru и Госуслуг gosuslugi.ru. Мошенники создают фейковые сайты с похожим дизайном и просят ввести данные банковских карт и прикрепить фото документов.

ПФР никогда НЕ запрашивает CVC код банковской карты и код из SMS! Сведения, необходимые для перечисления пенсии и иных социальных выплат, имеются в распоряжении ПФР и указываются в заявлениях, поступающих от граждан.

Пенсионный фонд предупреждает, что переход по сомнительным ссылкам может вам стоить очень дорого.