Книготорговый центр привлекает единомышленников

За краеведческой литературой севастопольцы отправляются в книжный магазин издательства «Альбатрос». Там продают уникальные книги и привлекают единомышленников на свою сторону — в мир книг.

Увидев в витринном окне на ул.Ленина, 74 объявление «Ищем желающих фотографироваться с книгами», журналисты «Севастопольской газеты» удивились необычному предложению и зашли в открытую дверь.

Кошка Мао

В захватывающем мире книг нас встретила умная кошка Мао. По-китайски ее имя означает «кошка». В начале холодной весны 2021 года она пришла на крыльцо магазина. Сотрудники из картонной коробки соорудили ей домик. Мао освоилась и осталась в нем жить. Теперь у нее два излюбленных места: одно возле кассы, второе — на полке с книжными новинками.

Не магазин

Когда говорят о книжном магазине или о книге, прежде всего подразумевают чтение художественной литературы: детективов, романов топовых авторов, но здесь такого практически нет.

— Есть огромный блок литературы, объединенный названием «нон-фикшен». Это историческая, краеведческая литература, исследования, монографии, социо-культурологические вещи, — рассказывает директор севастопольского издательства и книготоргового центра «Альбатрос» Михаил Новиков. — Мы, как издательство, в основном занимаемся такой литературой.

По его словам, их книготорговый центр — не магазин. М.Новиков утверждает, что то, что мы видим — это выставка, презентация, место, где прежде всего можно книги показать, встретиться, пообщаться, а еще — офис. В итоге, сюда приходят интеллектуалы, те, кто интересуется историей, географией и другими науками. Хотя и любители поэзии тоже немало. Они заходят, потому что здесь есть книги, которых в обычных магазинах не найти.

Альбатросовцы продают не только свои издания, но и книги друзей и партнеров. На полках широко представлены экземпляры издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Пятигорска.

— Привлекая внимание к книге, мы привлекаем на свою сторону единомышленников. Людей, любящих чтение и страждущих знаний, — рассказывает книгоиздатель. Он считает, что неправильно думать, что конкуренты книготорговцев — это соседние книжные магазины. — На самом деле, наши конкуренты — это магазины сети «Точка», — уверен М.Новиков.

Восстанавливать знания человечество будет по книгам

М.Новиков не согласен с модной идеей, что в век цифровизации книги неактуальны: мол в интернете можно найти все...

— Если начать изучать информацию, то ничего там нет, — утверждает книгоиздатель. — Только безумное количество фейков и глупостей. Но для того, чтобы это понять надо прежде всего быть умным и образованным человеком.

Кроме того, все что публикуется в интернете — всего лишь перепечатки книжных изданий. Но самое страшное, по его мнению, что в интернете в первоисточник легко вносят изменения, переписывая оригинальные тексты.

— Подчас то, что пишут блогеры о Крыме, его истории, достопримечательностях — это катастрофа, — считает М.Новиков. Кроме того, на текущий момент, несмотря на всю цифровизацию, нет и не предвидится ни одного носителя знаний более совершенного, чем бумага.

В подтверждение своих слов приводит аргумент, что для получения знаний из книги, не нужно ничего. А чтобы получить знания с флешки, нужно устройство, которое как-то и по какому-то алгоритму считывает информацию.

«После Армагеддона восстанавливать знания человечеству придется по книгам», — шутит издатель.

Из магазина — на экскурсию

И все-таки, чем привлекателен и необычен магазин «Книги»?

Севастополец Андрей Галковский думает так: «Дело в том, что это особенный магазин при издательстве. Я интересуюсь краеведением, историей города и полуострова, а такой литературы здесь море. Сегодня вот приобрел новинку «Сады и парки Ореанды». Это книга об истории крымского южнобережья».

Еще, оказалось, что в магазине от единомышленников А.Галковский узнал, что в городе есть музей Александра Грина, расположенный на пл.Восставших в здании бывшей городской тюрьмы. По словам краеведа, там всего лишь одна маленькая комната, но замечательный экскурсовод, который кроме всего прочего организует пешие прогулки по гриновским местам. Как раз в этот день он и планировал отправиться на литературную экскурсию.