ФК «Севастополь» досрочно стал победителем Премьер-лиги КФС

Севастопольцы за пять туров до финиша чемпионата стали недосягаемы для конкурентов с полуострова.

Матчи 23-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза проходили 12 и 13 мая. Симферопольская «ТСК-Таврия» в домашнем матче переиграла молодежненскую «Крымтеплицу». Феодосийская «Фаворит-ВД Кафа» уступила керченскому «Океану». ФК «Евпатория» в родных стенах переиграл гостей из бахчисарайского «Кызылташа».

ФК «Севастополь» на своем поле добился минимальной победы в игре со скворцовским «Гвардейцем» — 1:0. Благодаря этой победе севастопольцы за пять туров до финиша чемпионата стали недосягаемы для конкурентов и обеспечили себе золотые медали чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2020/21!

ФК «Севастополь» стал первым в истории трехкратным победителем Премьер-лиги КФС. Окончательные итоги чемпионата будут подведены 13 июня.