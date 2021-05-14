Через полгода строительный хлам убрали с тротуара

Городское хозяйство эвакуировало блоки из инкерманского камня, которые с начала года загораживали пешеходную часть вдоль улицы Загорулько на Корабельной стороне.

Об этом объявил в социсетях директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов и в подтверждение своих слов разместил фотодоказательства.

«Ул.Хрулева, 16. Напротив детского сада уборка блоков. Подрядчик ремонтировал забор, убил городскую территорию. Будут штрафы и возмещение ущерба», — сообщил Е.Горлов.

Строительные блоки, служившие забором детского сада №27 на ул.Хрулева, в конце прошлого года были демонтированы и брошены строителями рядом, на тротуар. По периметру детсада была установлена металлическая ограда.

Жители микрорайона неоднократно обращались в департамент городского хозяйства с просьбой завершить работу — убрать строительный мусор с пешеходной дорожки, которая мешает пешеходам и является небезопасной.

Также они просили горхоз возместить новыми посадками зеленые насаждения, уничтоженные под тяжестью каменных блоков.