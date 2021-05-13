На «Тавриде» открыли первую заправку

Он находится у села Трудовое. На заправке есть кафе, детская игровая площадка, парковка. Предусмотрена возможность подзарядить электротранспорт.

Всего на «Тавриде» реализуется 11 инвестиционных проектов по созданию придорожной инфраструктуры. Будет построено семь автозаправочных станций и четыре многофункциональные зоны придорожного сервиса с объектами инфраструктуры, говорится в сообщении управления информации и пресс-службы главы Республики Крым. Общий объем заявленных инвестиций составляет около 3 млрд рублей, в результате планируется создание порядка 700 рабочих мест.

«Трасса «Таврида» должна соответствовать всем федеральным стандартам. Благодаря реализации данных инвестсоглашений жителям и гостям полуострова в полной мере будут обеспечены комфорт передвижения по дороге, наличие необходимой придорожной инфраструктуры», — сказал на церемонии открытия глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он добавил, что «к сожалению, в прошлом году было недостаточно заправочных комплексов и не было возможности остановиться по дороге, чтобы отдохнуть».

К концу мая на «Тавриде» заработают еще три заправки — в Ленинском районе, под Белогорском у Белой скалы и в районе объездной Дубки – Левадки.

Ранее власти Крыма говорили о 12 АЗС и шести многофункциональных зонах на «Тавриде», на которых должны быть мини-гостиницы и информационные центры для туристов, парковки для большегрузных машин, автомойки, шиномонтаж, магазины и рынки для местных сельхозпроизводителей.

Справка

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая стала основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км.

Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками. Она позволяет значительно сократить время в пути.