На Мартыновском коллекторе возобновили строительные работы

Про заброшенный объект вспомнили, потому что началось строительство культурного кластера на мысе Хрустальный. Теперь канализационный коллектор обещают ударно сдать до конца 2022 года.

Напомним, что изначально коллектор начали строить в 1997 году. Первую часть — самотечную — удалось сдать через 10 лет, после чего строители приступили ко второй, напорной. Однако в связи с возникшими финансовыми трудностями этот этап завершить так и не удалось. Коллектор и построенный для его прокладки тоннель фактически оказались заброшены.

Теперь о Мартыновском коллекторе вспомнили главным образом из-за необходимости обеспечить отвод стоков со строящегося на мысе Хрустальный культурного кластера.

— Данный напорный канализационный коллектор обеспечит водоотведение будущего культурного кластера, который строится в районе Карантинной бухты и мыса Хрустальный. Задача — обеспечить переключение действующих изношенных канализационных сетей, — рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Подряд на строительство на 495,9 млн рублей достался ООО «СоюзДонСтрой». Фирма уже имеет серьезный опыт по части шахтопроходки в разных регионах страны.

Срок сдачи объекта — 25 декабря 2022 года. Именно к этому времени объект предстоит завершить и передать водоканалу.

По словам представителя стройконтроля Единой дирекции капитального строительства Святослава Ширяева, коллектор берет начало от Мартыновой бухты и практически по прямой, под землей, идет в сторону улицы Мечникова, с глубиной залегания — от 3 до 27 метров.

Сам тоннель имеет размер 2,5x2,3 м, протяженность подземной части — 1,3 км, наземной — 500 метров, еще 300 пройдут по улице Мечникова. Стоки собираются на КНС-1 и будут транспортироваться под напором по трубам до камеры гашения, а оттуда — самотеком на КОС «Южные» в Камышовую бухту.

— Кроме старения, с тоннелем за это время ничего не произошло. На данный момент уже демонтированы старые трубы, по новому проекту они большего диаметра. Сейчас на объекте ведутся работы по устранению карстовой полости, которая образовалась в результате обвала, произошедшего при прокладке тоннеля, — пояснил С.Ширяев.

— Предусмотрена прокладка двух ниток трубопроводов диаметром 600 мм, 1990 метров каждая. В ближайшее время в плане работ — прокладка слаботочных сетей, — добавил начальник участка ООО «СоюзДонСтрой» Денис Леонов.

По заверению руководителя капстроя, подрядчиком развернута масштабная стройка: произведены работы по устройству хозяйственно-питьевого водопровода в тоннеле, укладываются рельсы для транспортировки труб и стройматериалов, ведется устройство 4 захватов, предстоит устроить 9 эвакуационных выходов по протяжении всего тоннеля. При том, что разработка ведется вручную, отбойными молотками.

Он также заверил, что проводимая корректировка проекта по КОС «Южные» и сегодняшняя приостановка работ на очистных никак не повлияют на сроки строительства данного объекта.

— На КОС «Южные» будет применена новая современная технология, сейчас подрядчиком предлагаются варианты по компоновке оборудования. Соответственно, когда появится выверенное решение, подрядчиком будет заказано оборудование и осуществлен его монтаж на КОС «Южные», — сообщил И.Гапицонов.

Еще один вопрос касался озеленения территории вокруг коллектора.

— Все работы, которые впоследствии будут выполняться по благоустройству и озеленению, включены в проект. Все, что тронет ковш экскаватора, будет озеленяться и благоустраиваться, — ответил С.Ширяев.

— Здесь предусмотрено устройство парка Защитников Севастополя. В данный момент ведется подготовка к заключению госконтракта на проектирование данного парка. Будут скорректированы площади, принято решение по утверждению заданий на проектирование, скорректирована сумма в программе. Территория озеленения и благоустройства парка захватывает весь мыс Хрустальный, за исключением территории объектов культуры, которые будут озеленены в рамках собственных проектов, — ответил на тот же вопрос И.Гапицонов.

По оценке С.Ширяева, на сегодня подготовительные работы выполнены на 60%, СМР — на 10%. На объекте задействована строительная техника — при создании эвакуационнных выходов кран поднимает грунт, который отвозят самосвалы. Работы ведутся вахтовым методом.