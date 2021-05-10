Ученые оцифровали яблоневый сад

Цифровая карта позволит наблюдать за развитием каждого отдельного дерева и сада в целом.

«Каждое дерево в нашем саду теперь имеет свой «паспорт», «прописку» и «медицинский полис», — рассказал проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Таким образом ученые видят общее состояние как сада, так и отдельных растений. Это позволяет определять деревья, например, находящиеся в не очень хорошем состоянии, и обеспечивать им персонифицированную терапию.

— Когда мы вносим питательные вещества через систему капельного орошения, то делаем это на всей территории сада, что очень затратно и целесообразно только в случае множественных поражений. А если на ряду страдают лишь одно-два дерева, мы можем организовать терапию только для них, — объяснил М.Сергеев.

В базу данных пока внесены восемь показателей для каждого дерева. Это уникальный идентификационный номер, по которому идет привязка остальных параметров, таких как GPS-метка, сорт, общее состояние, высота, толщина центрального проводника, количество придаточных ветвей и цветковых почек. В дальнейшем количество параметров будет увеличиваться.

«В ближайшее время мы проведём почвенные анализы, что позволит нам оценить уровень плодородия в разных точках территории сада и необходимость внесения удобрений, микро- и макроэлементов. Затем в течение всего вегетационного цикла растений мы будем вносить дополнительные показатели в зависимости от применяемых операций. Это позволит оценить эффективность удобрений, обработки растений против патогенов или вредителей, а также урожайность и качество плодов с того или иного дерева. Чем больше данных мы будем получать, тем лучше будем понимать, как идет развитие сада. При этом часть информации сегодня может казаться нам «шумом», но мы все равно должны сохранять эти big data на сервере, поскольку в будущем они могут стать определяющими в понимании критических процессов», — добавил М.Сергеев.

Сейчас описание одного дерева у специалистов занимает от 5 до 10 минут, а в будущем ученые планируют заменить ручной труд по сбору данных роботизированными средствами, в частности компьютерным зрением. Для этого в вузе планируют разработать набор алгоритмов машинного обучения оптических систем. Над созданием базы данных работают ГИС-инженеры.

Площадь суперинтенсивного яблоневого сада КФУ составляет 10 гектаров, на которых высажено 23 тысячи деревьев трех сортов. В этом году сад даст первый экспериментальный урожай, сообщили в пресс-службе университета.