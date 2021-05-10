Ремонт набережной Приморского бульвара еще не закончен

К майским праздникам была срочно отремонтирована разрушенная январским штормом набережная Приморского бульвара. Фотографии и ролики с результатом ремонта севастопольцы выложили в соцсетях: ступени уложены на монтажную пену, а недостающую плитку заменили «мозаикой» из битых кусочков.

«Севастопольская газета» тоже прошлась по набережной и поинтересовалась у гуляющих туристов, что они думают о восстановленном гранитном покрытии.

Гости из Ярославля Денис и Полина Волынины предположили, что во время войны берег подвергался активному артобстрелу. Набережную просто «музеефицировали для будущих поколений».

А вот местные жители думают иначе. «Такого ремонта на набережной Приморского бульвара еще никогда не было», — выразил общее мнение севастопольцев Андрей Соколов с пр.Генерала Острякова.

За разъяснениями «Севастопольская газета» обратилась к директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову, который сухо прокомментировал ситуацию.

— Ремонт еще не закончен, мы ждем плитку на границе, — сказал глава горхоза и перенаправил за дополнительными пояснениями в пресс-службу своего департамента, которая от разговора с журналистами отказалась.

Напомним, гранитное покрытие (130 квадратных метров) набережной было разрушено штормом в январе. В конце марта строители ГБУ «Парки и скверы» приступили к очистке поврежденных участков и старой плитки, пригодной для повторной укладки. Е.Горлов объяснил тогда, что текущие ремонты набережной много лет проводились без основательной зачистки, поэтому плитку регулярно смывало. Но в этом году запланирован «основательный ремонт». Плитку обещали закрепить по современной технологии, посадив ее на анкерные болты и на специальный раствор.

Единственной загвоздкой, по словам Е.Горлова, оставался вопрос поставки 30 кв.м очень редкого сорта гранита, который в России купить невозможно.

Гранитное покрытие возле Памятника затопленным кораблям обещали полностью восстановить к середине мая. Но его пришлось оперативно латать, так как самокатчики начали активно травмироваться, попадая в ямы, которые остались вместо смытых в море плит.