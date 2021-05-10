Обрезать деревья должны профессионалы

Зеленая отрасль городского хозяйства долгие годы финансировалась недостаточно, и наконец были получены средства на приведение городских зеленых насаждений в порядок. Севастополь засиял разноцветными клумбами. Одновременно с этим возросло число жалоб на результаты обрезки деревьев по всем улицам города.

Режут по живому

Председатель Севастопольского отделения Русского ботанического общества, сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Лилия Бондарева уже не один год изучает этот вопрос. Эксперт с болью в сердце видит, как неграмотно ведется обрезка деревьев на улицах города, в парках и скверах.

Зеленый наряд Севастополя — это результат упорного и тяжелого труда профессионалов высокого класса. Большинство деревьев и кустарников высажены 30-50 лет назад, но встречаются деревья, посаженные еще до войны, а некоторые растут в условиях города 100-200 лет. Все зависит от улицы и микрорайона.

— Неравнодушные севастопольцы обеспокоены ситуацией с обрезкой деревьев и обращаются к нам (в РБО) и в Общественный Совет при Севприроднадзоре. Этот вопрос мы рассматривали и на площадке Общероссийского народного фронта. Некоторые ключевые вопросы для исправления ситуации уже удалось решить, например, инициировать внесение изменений в региональное законодательство. Однако проблемы остаются, — рассказала Л.Бондарева.

По ее словам, на сегодняшний день порядок назначения деревьев в обрезку выполняется в соответствии с требованиями законодательства по благоустройству. Каждое дерево обследует специальная комиссия, которая сформирована при департаменте экологии и природных ресурсов. В работе комиссии участвуют представители Общественного совета. Однако остается еще ряд проблем, например, отсутствует общественный контроль после проведения работ, в составе комиссии нет фитопатолога, не проводится инструментальное обследование деревьев для более точного анализа ситуации.

Но главные проблемы происходят из-за того, что выигравшая тендер организация зачастую не имеет представления об элементарных правилах проведения обрезки.

Поскольку лицензирования для этого не требуется, обрезкой деревьев и кустарников может заняться любой. И желающих хватает, поскольку эти работы щедро финансируются государством.

Но обрезка деревьев, утверждает Л.Бондарева, только на первый взгляд не нуждается в особых знаниях. Да и резать по живому, оказывается, можно далеко не всё, тем более без понимания, какие процессы жизнедеятельности дерева можно нарушить. Нужно учитывать и биологические особенности роста и развития кроны, предугадать, как она будет меняться с возрастом, какой тип ветвления у растения и смогут ли пробудиться спящие почки.

Это ответственное дело, поскольку результатом неправильной обрезки часто становится загнивание ветвей, а несоблюдение технологии может привести к гибели вполне здоровых деревьев. Таких деревьев на улицах Севастополя, к сожалению, стало очень много. Но некачественные работы, очевидно, были приняты без замечаний и оплачены городом. А ведь зачастую эти работы принимает не специалист-дендролог, а рядовой сотрудник управляющей компании, далекий от профессиональных тонкостей.

— Мне не понятно, зачем обрезать дерево, если оно растет в парке, не является явной помехой электропроводам или движению транспорта, — сокрушается биолог.

По словам Л.Бондаревой, случаи бездумного, варварского отношения к деревьям не единичны, когда вполне здоровые деревья в Севастополе безжалостно вырубают ради не вполне обоснованных целей.

Пример непрофессиональной обрезки можно видеть в недавно отремонтированном Комсомольском парке. Прежний, привлекательный облик деревьев будет восстанавливаться годами.

Отдельная история с обрезкой кустарников. Под одну гребенку делают формовочную обрезку для всех подряд — и для красивоцветущих, и для быстрорастущих, нарушая все рекомендованные принципы по содержанию зеленых насаждений и разрушая их декоративность.

Хирургическая операция

По мнению Л.Бондаревой, тотальную обрезку деревьев и кустарников стимулирует регулярно выделяемое на эти цели финансирование, что явно в данном случае нельзя расценивать, как благо.

— Надо понимать, что обрезка взрослого дерева — это хирургическая операция. Если это делать по правилам, то после каждого дерева нужно обрабатывать инструмент, поскольку срез является входными воротами для инфекции. Какие-то деревья с ней справляются, другие — нет, — утверждает Л.Бондарева.

В Севастополе сложилась особенная ситуация с вязами и софорами. Они по каким-то причинам плохо переносят процесс обрезки. Так, вязы в сквере, что напротив Дома офицеров, в свое время нещадно обрезали, чем спровоцировали процесс гниения примерно у половины деревьев. Похожая ситуация сегодня наблюдается и на территории строительного техникума — там обрезали две молодые софоры, которые теперь также медленно гниют.

По всему городу отмечаются многочисленные примеры нарушения технологии — оставленный «пенек» не позволяет дереву залечить раны, отсутствие обработки спила, срезание сразу всей кроны (кронирование) и др. Всё это сигнализирует, что работали непрофессионалы.

Просто спекуляция

По примерным подсчетам, четверть обрезанных деревьев скоро будет вынужденно снесена, поскольку они не смогут оправиться после неудачной обрезки. При этом, по словам Л.Бондаревой, используемый аргумент об обеспечении безопасности граждан от падения веток часто является откровенной спекуляцией.

— По-настоящему опасным деревом в этом смысле являются тополь и софора. У них мягкая древесина и крупные ветки. Эти деревья действительно могут представлять угрозу, особенно в ветреную погоду. Но при сильном ветре может рухнуть любое дерево, даже вполне здоровое. Однако обрезка на вероятность падения дерева никак не влияет! — пояснила биолог.

Она также обратила внимание, что, несмотря на ежегодно финансируемые мероприятия, постоянно появляется информация о падении крупных ветвей и целых деревьев.

— Что касается так называемой омолаживающей обрезки, она больше актуальна для садовых деревьев. Наши деревья, выращенные в засушливом климате, нуждаются в первую очередь в подкормке, обработке от вредителей и бережной санитарной обрезке. Старовозрастные, мемориальные деревья заслуживают индивидуального ухода и проведения сложной обрезки методами современной арбористики специалистами высокого класса, — пояснила ученый.

Вывод один: тотальная обрезка деревьев не только не нужна, но и вредна. Она уродует улицы города и сокращает жизнь многим деревьям.