Начали готовиться к Дню рыбака

В администрации Гагаринского района прошло первое рабочее совещание по вопросам организации праздника. В прошлом году из-за реконструкции площади перед ДКР День рыбака впервые прошел в парке Победы. Теперь администрация района предлагает проводить его там постоянно.

На совещании была заслушана информация о предполагаемых мероприятиях: концерте, фейерверке и развлекательной программе. Намечено провести конкурс ухи среди рестораторов города и ярмарку сувениров.

В итоге было принято решение провести выездное совещание на месте планируемого праздника, сообщила пресс-служба администрации района.

День рыбака отмечается во второе воскресенье июля, в этом году это 11-е число.