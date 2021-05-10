На пляжах установят душевые стойки и питьевые фонтанчики

На трех севастопольских городских пляжах «Яшмовый», «Учкуевка» и «Солнечный» установят антивандальные душевые стойки из нержавеющей стали и питьевые фонтанчики.

Тендер на 10 душевых и 10 фонтанчиков размещен на сайте госзакупок. Начальная цена госконтракта 1,5 миллиона рублей. Заказчик — ГБУ «Парки и скверы».

Исполнитель должен в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта выполнить заявленные работы.

Эскизы внешнего вида питьевого фонтанчика и душевой стойки представлены в техническом задании. При этом указано, что изображения являются примерными, но в итоге они должны быть выполнены в такой же стилистике.

Интересно, что на пляже «Солнечный» после реконструкции были установлены душевые стойки из нержавеющей стали. Их демонтируют на зиму, а к началу пляжного сезона возвращают на место.