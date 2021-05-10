Крымский мост подсветили в цветах российского триколора

Автодорожный и железнодорожный арочные пролеты моста через Керченский пролив освещены дополнительными светильниками. Теперь иллюминация имеет цвета государственного флага и со стороны Черного, и со стороны Азовского морей.

Модернизацию подсветки арок Крымского моста завершили Упрдор «Тамань» совместно с ФГУП «Крымская железная дорога».

Работы вели 45 электромонтажников, в том числе бригады промышленных альпинистов, сообщила пресс-служба управления дорог «Тамань». Для настройки освещения специалисты выходили в море, чтобы с разных ракурсов корректировать углы наклона светильников. Всего для подсветки арочных пролетов, мостовых опор и подходов к ним было использовано более 11 километров кабеля и свыше трех тысяч светильников, которые закрепили на 260 кронштейнах. Работы велись около трех месяцев.

«Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова. Система работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Использованные нами светильники доказали свою длительную работоспособность в условиях морского климата и тумана, больших перепадов температур воздуха, обильных осадков, в том числе с образованием наледи и шквального ветра», — рассказал главный энергетик ФКУ Упрдор «Тамань» Андрей Штефуртяк.