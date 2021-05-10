Корабли для распила временно завели в Стрелецкую бухту

Департамент транспорта сообщил, что плавкран и списанные корабли переводили из Казачьей бухты в Инкерман, но из-за погодных условий временно завели в Стрелецкую бухту.

В ближайшее время корабли будут перемещены на специализированный причал в Инкермане, где продолжатся работы по их разделке.

Напомним, что в начале 2021 года некие предприниматели организовали судоразделку в акватории Стрелецкой бухты. После разбирательства природоохранных ведомств корабль все же перегнали в Инкерман.