Экс-губернатор Севастополя просил снять с него санкции ЕС

Суд ЕС отказал бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в приостановке действия санкций на время рассмотрения его ходатайства об исключении из санкционного списка. Об этом свидетельствует база данных суда, сообщает РБК .

«Председатель суда постановил: ходатайство об отсрочке отклонено», — говорится в решении, опубликованном 5 мая.

Д.Овсянников жаловался на то, что санкции мешают вести ему предпринимательскую деятельность на Кипре. При этом он не предоставил суду доказательства серьезного и непоправимого характера финансового ущерба, нанесенного ему санкциями.

Единственным документом, прилагаемым к заявлению, было электронное сообщение, отправленное заявителю без даты, информирующее его об отказе в его заявке на регистрацию компании на Кипре из-за санкций. Однако на основании этого документа невозможно сделать вывод о том, что заявитель в силу одного лишь факта оспариваемых ограничений находится в ситуации, которая может поставить под угрозу его финансовую жизнеспособность.

ЕС внес Д.Овсянникова в санкционный список в 2017 году в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В обосновании причин введения санкций, в частности, говорилось, что Овсянников в сентябре 2017 года был избран губернатором Севастополя на выборах, «организованных Россией в незаконно аннексированном Севастополе».

Д.Овсянников в 2016 году стал врио губернатора Севастополя, а затем избрался главой города. В июле 2019 года он попросил президента России уволить его с поста губернатора Севастополя «по собственному желанию». После этого он занял должность замминистра промышленности и торговли России. С этого поста его уволили после скандала в аэропорту Ижевска. Там в апреле 2020 года сотрудники полиции попросили его предъявить посадочный талон, в ответ Д.Овсянников начал материться и был задержан.